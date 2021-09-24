У Херсоні горе-батько забув на дитячому майданчику 7-річну доньку: сиділа на лавочці до ночі

У Херсоні перехожі звернули увагу на дівчинку, яка кілька годин сиділа одна на дитячому майданчику по вулиці Вишневій. На вулиці вже стемніло і люди подзвонили в поліцію. На вказане місце виїхали патрульні та виявили 7-річну дитину без дорослих.

Дівчинка змогла сказати, як її звуть і пояснила, що ще вдень її тато забрав зі школи І привів на майданчик. Він пообіцяв скоро повернутися і тому вона з майданчика нікуди не йшла. Сказати номер телефону батьків або домашню адресу вона не змогла.

Дитину забрали до Херсонського управління поліції. Ювенальні поліцейські та працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП розпочали пошуки батьків дитини. Фотографію дівчинки розмістили в соціальних мережах і вже через годину змогли встановити горе-батьків.

За малятком в поліцію приїхала 38-річна мама. Вона пояснила, що була відсутня у справах, а чоловік в той день повинен був забрати зі школи й дитячих садків їх п'ятьох дітей. Ймовірно, він не встиг забрати з майданчика дочку, поки забирав і відводив додому інших дітей. Чоловік подумав, що дівчинка зможе самостійно прийти додому.

На маму неповнолітньої склали протокол за неналежне виконання обов'язків по вихованню дитини, а потім їх обох відвезли додому.