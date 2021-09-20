Дочка знайшла маму через 21 рік після її зникнення: жінку вважали зниклою безвісти (відео)

Тетяна Присяжна 21 вважалася зниклою безвісти. Одного разу її побили і пограбували в переході, після чого вона втратила пам'ять і не могла згадати, де живе. Довгі роки жінка працювала на ромів, і тепер повернеться додому до рідних.

Жінка вирішила піти з дому після сварки з одним з п'ятьох дітей. У єдиного сина був важкий опік руки. Лікарі говорили, що потрібно ампутувати праву руку, але мати хотіла зробити все можливе, щоб ампутації не відбулося.

Їй довелося все продати, вона залишилася без копійки, але руку синові врятувала. Через якийсь час через це стався скандал. Тетяна прийняла рішення піти з дому, залишити дорослих дітей самих.

Вона вирушила в перехід просити грошей на їжу. Потім почала працювати на ромів. Вони привозили її на місце, а ввечері відвозили. При цьому вони вимагали, щоб вона щодня віддавала певну суму.

В один день жінка втекла від них, опинилася на вокзалі, стала просити милостиню, але її побили, а гроші забрали. Після нападу вона втратила пам'ять і вже не пам'ятала, де живе.

Так і продовжила поневірятися по світу, а останні роки вона жила в притулку для бездомних людей похилого віку. Там з нею попрацювали над відновленням пам'яті і відновили документи.

Виявилося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни. Вона була шокована новиною про те, що мама жива через 21 рік. При цьому діти шукали свою матір, писали заяви в поліцію, обдзвонювали лікарні, але ніде її не було.

Тепер вона зустрінеться зі своїми дітьми, і онуками. Крім того, у неї навіть є правнук.

Дочка знайшла маму через 21 рік після її зникнення (відео: YouTube)