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В Херсоне горе-отец забыл на детской площадке 7-летнюю дочь: сидела на лавочке до ночи

Автор: Анна Шиканова

В Херсоне отец забрал со школы семилетнюю дочь и оставил ее на детской площадке. Папа пообещал девочке, что скоро за ней вернется, но до позднего вечера так и не появился.

Детали инцидента сообщили в Национальной полиции Херсонской области в публикации на Facebook.

В Херсоне прохожие обратили внимание на девочку, которая несколько часов сидела одна на детской площадке по улице Вишневой. На улице уже стемнело и люди позвонили в полицию. На указанное место выехали патрульные и обнаружили 7-летнего ребенка без взрослых.

Девочка смогла сказать, как ее зовут и объяснила, что еще днем ее папа забрал со школы и привел на площадку. Он пообещал скоро вернуться и поэтому она с площадки никуда не уходила. Сказать номер телефона родителей или домашний адрес она не смогла.

Ребенка забрали в Херсонское управление полиции. Ювенальные полицейские и работники сектора противодействия домашнему насилия ГУНП начали поиски родителей ребенка. Фотографию девочки разместили в социальных сетях и уже через час смогли установить горе-родителей.

За малышкой в полицию приехала 38-летняя мама. Она объяснила, что отсутствовала по делам, а муж в тот день должен был забрать со школы и детских садиков их пятерых детей. Вероятно, он не успел забрать с площадки дочку, пока забирал и отводил домой остальных детей. Мужчина подумал, что девочка сможет самостоятельно прийти домой.

На маму несовершеннолетней составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а потом их обеих отвезли домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь нашла свою мать через 21 год после исчезновения.

А также рассказывали о том, что в Каховке молодая мама отключилась во время прогулки в парке с младенцем.

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Херсонгоре-мать