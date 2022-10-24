Скоро Хэллоуин 2022: что нужно обязательно успеть к празднику
Праздник Хэллоуина отмечается во всем мире накануне Дня Всех Святых. Считается, что в ночь на 1 ноября нечисть активизирует все силы. В Украине этот праздник в основном отмечается среди молодежи.
Что обязательно нужно сделать к празднику - читайте ниже в материале Styler.
Как отмечают Хэллоуин
В такой праздник принято наряжаться в костюмы страшных и мистических существ - ведьм, зомби, вампиров и мумий. Обычно подростки делают костюмы на Хэллоуин своими руками.
Главным атрибутом Хэллоуина является тыква. Из овощей делают украшения и фонарики, а также готовят разные блюда и напитки.
Обычно из тыквы вырезают страшную рожу, вставляя внутрь свечу. Поделку называют "Светильник Джека". Ее можно оставить на пороге или подоконнике дома.
Ряженые ходят по улицам, стучат в двери квартир и домов, произнося фразу "Кошелек или жизнь!" или "Конфеты, или смерть!" Если отказать в такой просьбе, то на семью и жилье могут сыпаться неприятности.
Кроме того, обычно украшают помещение "страшными" атрибутами - пауками, паутиной и летучими мышами. Часто разные заведения делают тематические мероприятия и особое меню в Хэллоуин.
Добавим, что те, кто не в состоянии приобщиться к массовым гуляниям, проводят этот день, просматривая фильмы ужасов.
Что нельзя делать
- Одна из примет говорит, что в эту ночь нельзя оборачиваться, даже если кто-то следует за вами по пятам.
- Нельзя оставлять вне дома личные вещи, например, вывешивать выстиранное белье.
- Нельзя отказывать в помощи просящим милостыню.
- Все двери и окна нужно закрыть, через них могут проникнуть нечистые силы;
- Следует прогнать чужое животное от своего дома. Если в доме живет черная кошка, выпустите ее на ночь погулять;
- Также считалось, что злые духи могут скрываться в белье. Потому запрещалось сушить белье на веревке;
- В ночь разгула нечистые запрещено убивать пауков. Насекомые могут быть душами умерших родственников, предупреждающих об опасности.
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