Скоро Хэллоуин 2022: что нужно обязательно успеть к празднику

Праздник Хэллоуина отмечается во всем мире накануне Дня Всех Святых. Считается, что в ночь на 1 ноября нечисть активизирует все силы. В Украине этот праздник в основном отмечается среди молодежи.

Что обязательно нужно сделать к празднику - читайте ниже в материале Styler.

Как отмечают Хэллоуин

В такой праздник принято наряжаться в костюмы страшных и мистических существ - ведьм, зомби, вампиров и мумий. Обычно подростки делают костюмы на Хэллоуин своими руками.

Главным атрибутом Хэллоуина является тыква. Из овощей делают украшения и фонарики, а также готовят разные блюда и напитки.

Обычно из тыквы вырезают страшную рожу, вставляя внутрь свечу. Поделку называют "Светильник Джека". Ее можно оставить на пороге или подоконнике дома.

Ряженые ходят по улицам, стучат в двери квартир и домов, произнося фразу "Кошелек или жизнь!" или "Конфеты, или смерть!" Если отказать в такой просьбе, то на семью и жилье могут сыпаться неприятности.

Кроме того, обычно украшают помещение "страшными" атрибутами - пауками, паутиной и летучими мышами. Часто разные заведения делают тематические мероприятия и особое меню в Хэллоуин.

Добавим, что те, кто не в состоянии приобщиться к массовым гуляниям, проводят этот день, просматривая фильмы ужасов.

Что нельзя делать