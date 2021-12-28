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У Миколаївській області "швидка" потрапила у сніговий замет, рятувальники витягували

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Любоіванівка, Вівторок 28 грудня 2021 13:06
У Миколаївській області "швидка" потрапила у сніговий замет, рятувальники витягували Фото: "швидка" потрапила у сніговий замет (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Миколаївській області вирує негода, регіон накрив сильний снігопад. В результаті "швидка" потрапила у сніговий замет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Карета "швидкої" прямувала на виклик в с. Любоіванівка та по дорозі застрягла у сніговому заметі.

За допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності рятувальники витягли автомобіль медиків. Після чого, медики змогли дістатися до місця виклику.

Аби автомобіль знову не потрапив у снігову пастку, рятувальники супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу.

Нагадаємо, в Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки на півдні та сході країни.

РБК-Україна зібрало інформацію про негоду в ряді областей України.

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