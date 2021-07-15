Під Дніпром знайшли артефакти кіммерійців, бронзової епохи та раннього середньовіччя (фото)

Під Дніпром археологи виявили стародавні поселення, артефакти та зброю кількох історичних епох, які відносяться до кіммерійського періоду, мідної та бронзової епох, раннього середньовіччя і XVIII століття. Розкопки ведуться на місці майбутнього будівництва траси Н-31 Дніпро - Решетилівка.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці " Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області ".

Всього ж науковці проведуть дослідження на 6 ділянках до старту роботи дорожників.

Вже було виявлено чимало цінних знахідок, серед яких: стріли, кераміка, уламки амфор, знаряддя праці, прикраси.

Наразі дослідники вивчають два об'єкти на цій ділянці: споруда XVIII століття і поселення домонгольського періоду.

Вчені - 30 професійних археологів - працюють щодня, а проживають прямо поруч з місцем розкопок у власному наметовому таборі.

Перед тим, як почнуть проводити черговий етап будівництва магістралі, тут ведуть роботи фахівці Дніпровської археологічної експедиції.

Нагадаємо, нещодавно археологи під Хмельницьким знайшли поселення, що старіше за біблійний Потоп - ці будови з артефактами відносяться до трипільської культури, і датуються приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери.

Також ми писали про те, що раніше археологи дослідили основне поховання під 5-тисячолітнім кромлехом, який називають "український Стоунхендж".