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Під Харковом сусід намагався спалити сім'ю клірика УПЦ: всі подробиці (фото)

STYLERПодії    21.09.2019 - 16:37
Під Харковом сусід намагався спалити сім'ю клірика УПЦ: всі подробиці (фото)
Під Харковом сусід намагався спалити сім'ю клірика УПЦ - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Житель села Першотравневе намагався живцем сжеть клірика УПЦ і його сім'ю, після чого ледь не покінчив життя самогубством

Під Харковом в селі Першотравневе Зміївського району сусід намагався спалити сім'ю клірика Ізюмської єпархії УПЦ протоієрея Леоніда Побигайленко, а також його самого. Інцидент стався у ніч на п'ятницю, 20 вересня, проте фотографії в загальному доступі з'явилися лише нещодавно. Подробиці події розповідає медіа-група "Объектив".

За даними видання, злочинець підпалив будинок, сарай і автомобіль протоієрея Леоніда вночі, близько 22:30, коли сім'я вже відходила до сну. Близько цього часу мешканці будинку почули громки хлопки.

"Потім відчув запах диму. Кинувся до дверей, а вони не відкриваються, спеціально чимось підперли зовні. Я вибрався через вікно, відкрив двері і вивів матінку з дочками на вулицю. Вже на вулиці почув постріл", – розповів про страшні події тієї ночі клірик Ізюмської єпархії.

Під Харковом сусід намагався спалити сім'ю клірика УПЦ – всі подробиці (фото: objectiv.tv)

За фактом пожежі ніхто не постраждав. Пізніше співробітники правоохоронних органів знайшли на місці злочину каністри з-під бензину. Поліція встановила, що палій – 32-річний чоловік, син сусідів священнослужителя.

Після скоєного злочину злочинець прийшов додому і спробував застрелитися. Куля влучила йому в плече. Зараз чоловік перебуває в реанімації.

На даний момент поліція встановлює обставини злочину. Зазначається, що сім'я священнослужителя сподівається на допомогу небайдужих людей у відновленні будинку.

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