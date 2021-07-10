Під Харковом нетверезий чоловік стрибнув "щучкою" в басейн глибиною 1,5 метра і мало не потонув

Під Харковом нетверезий чоловік вирішив показати товаришеві майстер-клас з пірнання "щучкою" в басейн, і в підсумку мало не потонув. Жителя Красноградського району буквально з того світу витягли медики "швидкої", які прибули на місце, та яким вдалося реанімувати потерпілого.

Про це 10 липня передали в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф на сторінці в Facebook .

Інцидент стався цієї ночі. До швидкої зателефонував чоловік і повідомив про друга в біді.

"Викликаючий розповів, що його знайомий, мешканець Красноградського району, чоловік, 32 років, знаходячись у стані хмільного сп‘яніння, стрибнув "щучкою" у надувний басейн, глибиною 1,5 м", - йдеться в повідомленні.

Бригада екстреної медичної допомоги 2001 відразу по прибуттю на місце почала проводити реанімаційні заходи, оскільки потерпілий знаходився вже у стані клінічної смерті.

На щастя, "нирця" вдалося відкачати, після чого потерпілого госпіталізували до лікувального закладу.

У центрі відзначили професіоналізм бригади медиків, які врятували життя чоловікові в критичні хвилини.

"Потужно та високопрофесійно працюють бригади ЕМД без вихідних і свят, рятуючи людські життя у режимі 24/7. Нажаль, часто, особливо у вихідні та свята, екстреної медичної допомоги потребують постраждалі, які внаслідок необережності, зухвалості, а частіше - на підпитку, наражають своє життя на небезпеку", - вказується в публікації.

Медики "швидкої" врятували чоловіка, який мало не потонув у 1,5-метровому надувному басейні (фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)