Под Харьковом нетрезвый мужчина прыгнул "щучкой" в бассейн глубиной 1,5 метра и едва не утонул

Под Харьковом нетрезвый мужчина решил показать товарищу мастер-класс по нырянию "щучкой" в бассейн, и в итоге чуть не утонул. Жителя Красноградского района буквально с того света вытащили прибывшие на вызов медики "скорой", которым удалось реанимировать пострадавшего.

Об этом 10 июля передали в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф на странице в Facebook .

Инцидент произошел этой ночью. В неотложку позвонил мужчина и сообщил о друге в беде.

"Вызывающий рассказал, что его знакомый, житель Красноградского района, мужчина, 32 лет, находясь в состоянии хмельного опьянения, прыгнул "щучкой" в надувной бассейн, глубиной 1,5 м", - говорится в сообщении.

Бригада экстренной медицинской помощи 2001 сразу по прибытию на место начала проводить реанимационные мероприятия, так как пострадавший находился уже в состоянии клинической смерти.

К счастью, "ныряльщика" удалось откачать, после чего пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

В Центре отметили профессионализм бригады медиков, которые спасли жизнь мужчине в критические минуты.

"Мощно и высокопрофессионально работают бригады ЭМП без выходных и праздников, спасая человеческие жизни в режиме 24/7. К сожалению, часто, особенно в выходные и праздники, в экстренной медицинской помощи нуждаются пострадавшие, которые вследствие неосторожности, дерзости, а чаще - нетрезвыми, подвергают свою жизнь опасности", - указывается в публикации.

Медики "скорой" спасли мужчину, который чуть не утонул в 1,5-метровом надувном бассейне (фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)