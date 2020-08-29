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Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)

Андріївка, Субота 29 серпня 2020 19:33
Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)
Під Харковом сталися сутички з ромами (фото: hk.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Мітинг біля поселення ромів переріс у сутички

Під Харковом спалахнув конфлікт між ромами та жителями села. Люди вимагали від влади виселити родини ромів, яких звинуватили у груповому побитті хлопця і збільшенні рівня злочинності в райцентрі в Андріївці (Балаклійський район).

На мітинг 29 серпня зібралося близько 500 людей, і незабаром протестувальники вирушили до будинку, де проживають роми, намагалися прорватися на подвір'я, кричали "Їдьте!" і кидали у вікна яйця та каміння. Про це передає "Суспільне".

На місце прибули близько 80 правоохоронців. Співробітники поліції та бійці підрозділів особливого призначення "Схід" перегородили дорогу людям і закликали розійтися по домівках.

На акції зав'язалася штовханина, але на щастя обійшлося без постраждалих. Затриманих також немає.

Відео: Під Харковом на мітингу біля поселення ромів сталися сутички

Як розповів представник ініціативної групи мешканців села Віталій Степаненко, 19 серпня близько 20-25 ромів на вулиці Садовій побили хлопця.

"Ми вимагаємо від поліції виконувати свою роботу. Вони мають патрулювати, слідкувати за порядком", - зазначив він.

За словами начальника поліції району Сергія Пінчука, правоохоронці зареєстрували два кримінальних виробництва після події 19 серпня, і зараз триває розслідування.

Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)

Під Харковом проти ромів збунтувалося село через побиття хлопця (фото: suspilne.media)

Жінки з родини ромів заявляли, що не збираються їхати з села, і заперечували причетність своїх рідних до бійок.

З усім тим поліцейські прийняли рішення евакуювати сім'ю ромів - їх вивезли з двору на своєму автомобілі.

Через деякий час пристрасті в селі вщухли, і ситуація нормалізувалася. Правоохоронці продовжили стежити за порядком.

Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)

Під Харковом жителі села ополчилися проти ромів (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей під Одесою рознесли будинок ромів, вирішивши таким чином влаштувати "самосуд" через побиття двох хлопців, які заступилися за жінку.

Також ми писали про те, що в Києві наприкінці квітня в Голосіївському районі невідомі спалили намет, де проживали роми, а самих їх побили. Поліція почала кримінальне провадження за фактом інциденту.

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