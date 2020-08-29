Під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село (відео)

Під Харковом сталися сутички з ромами (фото: hk.npu.gov.ua)

Мітинг біля поселення ромів переріс у сутички

Під Харковом спалахнув конфлікт між ромами та жителями села. Люди вимагали від влади виселити родини ромів, яких звинуватили у груповому побитті хлопця і збільшенні рівня злочинності в райцентрі в Андріївці (Балаклійський район).

На мітинг 29 серпня зібралося близько 500 людей, і незабаром протестувальники вирушили до будинку, де проживають роми, намагалися прорватися на подвір'я, кричали "Їдьте!" і кидали у вікна яйця та каміння. Про це передає "Суспільне".

На місце прибули близько 80 правоохоронців. Співробітники поліції та бійці підрозділів особливого призначення "Схід" перегородили дорогу людям і закликали розійтися по домівках.

На акції зав'язалася штовханина, але на щастя обійшлося без постраждалих. Затриманих також немає.

Відео: Під Харковом на мітингу біля поселення ромів сталися сутички

Як розповів представник ініціативної групи мешканців села Віталій Степаненко, 19 серпня близько 20-25 ромів на вулиці Садовій побили хлопця.

"Ми вимагаємо від поліції виконувати свою роботу. Вони мають патрулювати, слідкувати за порядком", - зазначив він.

За словами начальника поліції району Сергія Пінчука, правоохоронці зареєстрували два кримінальних виробництва після події 19 серпня, і зараз триває розслідування.

Під Харковом проти ромів збунтувалося село через побиття хлопця (фото: suspilne.media)

Жінки з родини ромів заявляли, що не збираються їхати з села, і заперечували причетність своїх рідних до бійок.

З усім тим поліцейські прийняли рішення евакуювати сім'ю ромів - їх вивезли з двору на своєму автомобілі.

Через деякий час пристрасті в селі вщухли, і ситуація нормалізувалася. Правоохоронці продовжили стежити за порядком.

Під Харковом жителі села ополчилися проти ромів (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей під Одесою рознесли будинок ромів, вирішивши таким чином влаштувати "самосуд" через побиття двох хлопців, які заступилися за жінку.

Також ми писали про те, що в Києві наприкінці квітня в Голосіївському районі невідомі спалили намет, де проживали роми, а самих їх побили. Поліція почала кримінальне провадження за фактом інциденту.