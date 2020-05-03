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Поліція почала розслідування нападу на ромів у Києві

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 14:28
Поліція почала розслідування нападу на ромів у Києві
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють причетних до нападу

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на ромів в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначили в поліції, справа порушена у зв'язку з публікацією в інтернеті вчинення неправомірних дій невідомих по відношенню до ромів на Саперно-Слобідській вулиці.

"Правоохоронці вже поспілкувалися з автором публікації і отримали відповідні свідоцтва. Зараз поліцейські встановлюють самих постраждалих. До цієї роботи підключилися і автор публікації та волонтери", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, які поєднані з насильством) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі від 2 до 5 років.

За інформацією ЗМІ, напад на поселення ромів відбулося 29 квітня. У результаті невідомі спалили намет, де проживала родина, а самих ромів побили.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Івано-Франківську розгорівся скандал за участю ромів, яких мер міста Руслан Марцінків доручив вивезти за межі міста. Пізніше поліція відкрила справу за даним фактом.

Сам Марцінків пояснив, що доручив вивезти з міста тих ромів, які порушують карантин.

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