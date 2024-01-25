В Харькове сделали важное предупреждение для пассажиров метро: что нужно знать
В Харькове было сделано важное предупреждение для пассажиров общественного транспорта. Трансляция сведений о передвижении городского транспорта приостановлена из соображений безопасности.
Детали об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена Telegram.
В обращении к пассажирам отмечается, что все сведения о передвижении по сети Интернет станут недоступными.
Вниманию пользователей сервисов для отслеживания движения общественного транспорта! В целях бесперебойного функционирования объектов критической инфраструктуры городского электротранспорта в условиях военного положения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе, КП "Харьковский метрополитен" прекращает транслирование сведений о размещении и передвижении городского транспорта в сети Интернет", - указано в объявлении.
Также в метрополитене предупредили, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени станет недоступным.
"О восстановлении указанной функции будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!" – отметили в КП "Харьковский метрополитен".
Харьковский метрополитен был открыт в 1975 году и стал вторым в Украине. Сейчас к услугам пассажиров три активных линий и 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в пригороде.
В начале полномасштабного российского вторжения движение метрополитена не совершалось три месяца, а станции использовались в качестве бомбоубежища. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.
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