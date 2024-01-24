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Продлится почти неделю: в Германии началась масштабная забастовка на железной дороге

Среда 24 января 2024 07:20
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Продлится почти неделю: в Германии началась масштабная забастовка на железной дороге Фото: в Германии стартовала масштабная забастовка на железной дороге (Екатерина Гончарова, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Немецкий союз машинистов объявил самую масштабную забастовку. Акция протеста стартовала сегодня, 24 января, в 3:00 по киевскому времени. Анонсировано, что она закончится в 19:00 понедельника, 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Deutsche Bahn.

Причиной забастовки стало отсутствие договора с железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Отмечается, что 6-дневная забастовка станет самой длинной в истории Германии для транспортной отрасли.

Из-за забастовки отменено большинство региональных и междугородных рейсов. В Deutsche Bahn предупредили, что лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и городских линиях продолжит курсировать.

Шестидневная забастовка станет самой длинной в споре между GDL и Deutsche Bahn и четвертой в рамках нынешних разногласий по оплате труда. Профсоюз машинистов требует сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов, повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также не облагаемой налогом годовой премии в размере 3000 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что за отмененные поездки пассажиры в Германии могут получить компенсацию.

Также мы писали, в каких странах забастовки будут мешать поездкам в январе. В частности, на 24 января запланирована общенациональная забастовка общественного транспорта в Италии.

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Deutsche Bahn
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