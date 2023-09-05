В Харькове дети начали учиться в метро. Смотрите, как выглядит первая в мире подземная школа

В Харькове в подземке обустроили 60 классов для местных школьников. В кабинетах сделали звукоизоляцию, надлежащую циркуляцию воздуха и освещение. Полноценно к обучению дети уже приступили 4 сентября.

О том, как выглядят классы в метро, мы рассказываем в материале ниже.

Как выглядят подземные классы

Дети будут ходить на обучение в эти классы в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. На станцию метро школьников будет подвозить школьный автобус в сопровождении педагога. Для этого в Харькове разработали 34 маршрута.

Также за деньги, выделенные из городского бюджета, в метро организуют питание для школьников. На станциях будут работать психологи и медики, которые смогут оперативно оказать детям помощь, если возникнет потребность.

"Такого опыта нет ни в одном городе в мире. Харьков - первый! О том, как дети будут приезжать и проводить время, как учителя будут работать с ними, мы все продумали. И с 4 сентября здесь стартуют занятия для более чем одной тысячи детей. Это первый шаг, и когда родители увидят, какие условия здесь созданы, количество желающих, я уверен, будет расти", - отметил харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Отметим, что в ГСЧС одобрили обучение в метро и предоставили соответствующие разрешения.

Вот так выглядят классы в метро (фото: t.me/citykharkivua)

Первые уроки уже прошли в метро

4 сентября более 50 школьников из Холодногорского района начали обучение в метрошколе на станции "Университет". Также в Новобаварском районе 14 первоклассников начали обучение в метрополитене, в общем из этого района будут учиться 43 ученика начальных классов.

"Первый день занятий для учеников начался празднично. Их с радостью поздравили сразу же, как только они вышли из школьного автобуса, который теперь будет подвозить их каждый день. Дети будут учиться в уютных классах, оборудованных по стандартам Новой украинской школы", - отметили в райадминистрации в Telegram.

Также отметили, что в метрошколе есть зоны для проведения опытов и игр, отдыха и творчества.

Родители школьников подписывали специальные согласия на обучения в метрошколе.

Дети будут учиться в две смены (фото: t.me/citykharkivua)