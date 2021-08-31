У Харкові блискавка влучила у нещодавно встановлений флагшток: момент потрапив на відео
У Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного прапора України. Момент того, як розряд блискавки влучив у верхівку металевої конструкції, потрапив на відео.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Типичное ХТЗ".
Так, інцидент стався під час грози у вівторок, 31 серпня.
На відео видно, як блискавка влучає просто у верхівку флагштока, після чого лунає гучний звук грому.
"Конструкція витримала, все добре, там є блискавкозахист і проводилися спеціальні випробування, тому жодних питань у цьому плані не повинно бути", – розповів про надійність флагштока заступник голови Харківської ОДА Михайло Харне в коментарі виданню Newsroom.
Як відомо, на сьогодні в Україні це найвищий флагшток, його висота становить 101 метри.
У коментарях користувачі жартують, що флагшток пройшов "хрещення". Також вони вражені, як автору вдалося зловити такий момент.
- Непоганий громовідвід;
- Гарний кадр. Як автору вдалося таке зловити;
- Головне не триматися за нього в цей момент;
- Хрещення пройшов;
- Молодець, все витримав.
Раніше ми повідомляли, що у Києві вандал облив фарбою флагшток біля. Проти вандала порушили справу.
Також у Миколаєві відкрили 72-метровий флагшток з використанням особливого архітектурного рішення.