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У Харкові блискавка влучила у нещодавно встановлений флагшток: момент потрапив на відео

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Харків, Вівторок 31 серпня 2021 22:01
У Харкові блискавка влучила у нещодавно встановлений флагшток: момент потрапив на відео Блискавка вдарила у флагшток у Харкові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного прапора України. Момент того, як розряд блискавки влучив у верхівку металевої конструкції, потрапив на відео.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Типичное ХТЗ".

Так, інцидент стався під час грози у вівторок, 31 серпня.

На відео видно, як блискавка влучає просто у верхівку флагштока, після чого лунає гучний звук грому.

"Конструкція витримала, все добре, там є блискавкозахист і проводилися спеціальні випробування, тому жодних питань у цьому плані не повинно бути", – розповів про надійність флагштока заступник голови Харківської ОДА Михайло Харне в коментарі виданню Newsroom.

Як відомо, на сьогодні в Україні це найвищий флагшток, його висота становить 101 метри.

У коментарях користувачі жартують, що флагшток пройшов "хрещення". Також вони вражені, як автору вдалося зловити такий момент.

  • Непоганий громовідвід;
  • Гарний кадр. Як автору вдалося таке зловити;
  • Головне не триматися за нього в цей момент;
  • Хрещення пройшов;
  • Молодець, все витримав.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вандал облив фарбою флагшток біля. Проти вандала порушили справу.

Також у Миколаєві відкрили 72-метровий флагшток з використанням особливого архітектурного рішення.

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