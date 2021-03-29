У Харкові українка померла від малярії: переплутали симптоми з коронавірусом

У Харкові померла туристка, яка повернулася з Танзанії. 40-річна українка провела майже місяць в екзотичній країні, і симптоми у неї проявилися не відразу після повернення.

Як розповіли в Харківському обласному лабораторному центрі, у пацієнтки підвищилась температура через кілька днів після повернення в Україну.

Українка провела в Танзанії майже місяць і повернулася додому 14 березня. Під час перебування в екзотичній країні туристка малярією не хворіла, хоча укуси комарів помічала.

Індивідуальну хімієпрофілактику до виїзду і після повернення вона не проводила. Перші симптоми захворювання у жінки з'явилися лише 19 березня – з'явилася температура, загальна слабкість, головний біль.

Як зазначають медики, за допомогою вона звернулася лише 23 березня, а до цього займалася самолікуванням. Їй провели обстеження на SARS-CoV-2, а ось на малярію не перевіряли.

У лікарню пацієнтку забрали тільки 24 березня і тільки тоді зробили аналізи, які підтвердили у туристки збудників тропічної малярії. Попри на всі зусилля лікарів, врятувати українку не вдалося, і вона померла.

Лікарі закликали українців, які їдуть в країни з тропічним і субтропічним кліматом, обов'язково проходити курс профілактичного лікування від малярії.

"Пам'ятайте, якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас з'явилася лихоманка, головний біль, слабкість, озноб або інші симптоми – негайно звертайтеся до лікаря! Обов'язково повідомте країну, яку ви відвідували та коли. Не займайтесь самолікуванням!" – закликають медики.