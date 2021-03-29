В Харькове украинка умерла от малярии: перепутали симптомы с коронавирусом

В Харькове скончалась туристка, которая вернулась из Танзании. 40-летняя украинка провела почти месяц в экзотической стране, и по возвращении у нее симптомы проявились не сразу.

Как рассказали в Харьковском областном лабораторном центре, у пациентки повысилась температура через несколько дней после возвращения в Украину.

Украинка провела в Танзании почти месяц и вернулась домой 14 марта. Во время нахождения в экзотической стране туристка малярией не болела, хотя укусы комаров замечала.

Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и после возвращения она не проводила. Первые симптомы заболевания у женщины появились только 19 марта – появилась температура, общая слабость, головная боль.

Как отмечают медики, за помощью она обратилась только 23 марта, а до этого занималась самолечением. Ей провели обследование на SARS-CoV-2, а вот на малярию не проверяли.

В больницу пациентку забрали только 24 марта и только тогда сделали анализы, которые подтвердили у туристки возбудители тропической малярии. Несмотря на все усилия врачей, спасти украинку не удалось, и она скончалась.

Врачи призвали украинцев, которые едут в страны с тропическим и субтропическим климатом, обязательно проходить курс профилактического лечения от малярии.

"Помните, если после посещения страны с тропическим климатом у вас появилась лихорадка, головная боль, слабость, озноб или другие симптомы – немедленно обращайтесь к врачу! Обязательно сообщите страну, которую вы посещали и когда. Не занимайтесь самолечением!" – призвали медики.