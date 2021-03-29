ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні від коронавірусу помер школяр: лікарі билися до останнього

Новость на русском → Харківська область, Понеділок 29 березня 2021 13:23
В Україні від коронавірусу помер школяр: лікарі билися до останнього Колаж РБК-Україна: в Україні від коронавірусу помер школяр
Автор: Світлана Мащенко

У Харківській області помер 11-річний школяр з діагнозом коронавірус, а також тяжкою формою герпесвірусної інфекції.

Про це повідомляє Суспільне.

Страшну звістку з Харківської області підтвердила головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", - прокоментувала чиновник від медицини.

Повідомляється, що хлопчик потрапив до лікарні 8 березня. Головний лікар дитячої інфекційки Дмитро Кухар розповів, що за життя дитини билися понад два тижні. Проте 26 березня дитині стало зле і вона померла.

Окрім COVID-19 у школяра була тяжка інфекція.

"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", - сказав Кухар.

За даними лабцентру, інформація про смерть дитини буде відображена у статистиці COVID-19 Харківської області. Це перший випадок смерті дитини від коронавірусу в в регіоні.

Нагадаємо, що в Україні коронавірус після вихідних пішов на спад після різкого зростання. Станом на понеділок, 29 березня, зафіксовано понад 8 тисяч нових хворих.

До слова, нещодавно лікар-імунолог попередив, що Україну чекають нові локдауни і назвав терміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри
Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри