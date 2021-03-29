В Україні від коронавірусу помер школяр: лікарі билися до останнього
У Харківській області помер 11-річний школяр з діагнозом коронавірус, а також тяжкою формою герпесвірусної інфекції.
Про це повідомляє Суспільне.
Страшну звістку з Харківської області підтвердила головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.
"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", - прокоментувала чиновник від медицини.
Повідомляється, що хлопчик потрапив до лікарні 8 березня. Головний лікар дитячої інфекційки Дмитро Кухар розповів, що за життя дитини билися понад два тижні. Проте 26 березня дитині стало зле і вона померла.
Окрім COVID-19 у школяра була тяжка інфекція.
"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", - сказав Кухар.
За даними лабцентру, інформація про смерть дитини буде відображена у статистиці COVID-19 Харківської області. Це перший випадок смерті дитини від коронавірусу в в регіоні.
Нагадаємо, що в Україні коронавірус після вихідних пішов на спад після різкого зростання. Станом на понеділок, 29 березня, зафіксовано понад 8 тисяч нових хворих.
До слова, нещодавно лікар-імунолог попередив, що Україну чекають нові локдауни і назвав терміни.