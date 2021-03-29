Пішов із життя "кіборг", який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом
У неділю, 28 березня, помер захисник донецького аеропорту Ігор Гофман. Ветеран довгий час боровся з онкологією. Також він захворів на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр на своїй сторінці в Facebook.
"Ми розділяємо разом з родиною, близькими й друзями Ігоря біль від його втрати", - йдеться в повідомленні.
Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)
Дочка Гофмана розповіла, що перед смертю її батько хотів, щоб його поховали без прощання. Його сім'я виконає останню волю Гофмана.
Варто зазначити, що у дружини Ігоря також діагностували COVID-19. Вона у важкому стані перебуває в лікарні. Сім'я захисника України просить поки їх не турбувати і висловити співчуття пізніше.
Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)
Ігор Гофман був кулеметником 93-ї ОМБр, але до військових дій займався приватним підприємництвом в будівельній сфері. Після подій в Іловайські в серпні 2014 року, він пішов на війну добровольцем.
Гофман брав участь у боях за Донецький аеропорт. Чоловік захищав старий термінал, диспетчерську вежу і будівлю пожежної частини.
Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)
Варто зазначити, що він на свій мобільний телефон записав відео з Донецького аеропорту. За цим посиланням ви можете побачити, що йому довелося там пережити.
Нагадаємо, в січні Україна вшанувала пам'ять захисників Донецького аеропорту, які протягом 242 днів героїчно обороняли ДАП від російських окупантів і бойовиків "ДНР" на Донбасі.
Раніше помер відомий мовознавець і борець за українську мову Іван Ющук.