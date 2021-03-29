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Пішов із життя "кіборг", який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 17:31
Пішов із життя "кіборг", який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом Колаж РБК-Україна: пішов із життя "кіборг" Ігор Гофман
Автор: Styler

У неділю, 28 березня, помер захисник донецького аеропорту Ігор Гофман. Ветеран довгий час боровся з онкологією. Також він захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр на своїй сторінці в Facebook.

"Ми розділяємо разом з родиною, близькими й друзями Ігоря біль від його втрати", - йдеться в повідомленні.

Пішов із життя &quot;кіборг&quot;, який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Дочка Гофмана розповіла, що перед смертю її батько хотів, щоб його поховали без прощання. Його сім'я виконає останню волю Гофмана.

Варто зазначити, що у дружини Ігоря також діагностували COVID-19. Вона у важкому стані перебуває в лікарні. Сім'я захисника України просить поки їх не турбувати і висловити співчуття пізніше.

Пішов із життя &quot;кіборг&quot;, який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Ігор Гофман був кулеметником 93-ї ОМБр, але до військових дій займався приватним підприємництвом в будівельній сфері. Після подій в Іловайські в серпні 2014 року, він пішов на війну добровольцем.

Гофман брав участь у боях за Донецький аеропорт. Чоловік захищав старий термінал, диспетчерську вежу і будівлю пожежної частини.

Пішов із життя &quot;кіборг&quot;, який захищав Донецький аеропорт: боровся з раком і коронавірусом

Ігор Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Варто зазначити, що він на свій мобільний телефон записав відео з Донецького аеропорту. За цим посиланням ви можете побачити, що йому довелося там пережити.

Нагадаємо, в січні Україна вшанувала пам'ять захисників Донецького аеропорту, які протягом 242 днів героїчно обороняли ДАП від російських окупантів і бойовиків "ДНР" на Донбасі.

Раніше помер відомий мовознавець і борець за українську мову Іван Ющук.

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