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У Харкові учні спортколеджу палили в метро: за їхні розваги відповідатимуть батьки

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Харків, Середа 17 листопада 2021 16:18
У Харкові учні спортколеджу палили в метро: за їхні розваги відповідатимуть батьки Підлітки палили у метро в Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові підлітки палили на станції метро "Героїв праці". Зокрема, порушниками виявились учні старших класів Харківського фахового коледжу спорту.

Так, про інцидент повідомляють у відділі поліції метрополітену Харкова.

Зокрема, у мережі 5 листопада з'явилося відео, на якому четверо хлопців-підлітків на станції метро "Герої праці" палять на платформі.

Правоохоронці відреагували на цей випадок і розшукали порушників з якими провели профілактичну бесіду представники ювенальної превенції. За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.

Хлопцям, які курили на платформі, ще не виповнилося 16 років і підлітки є неповнолітніми, тому за їхні розваги відповідатимуть батьки.

"Стосовно батьків складено адміністративні протоколи за статтею 184 ч. 3 Кодексу України про адміністративне порушення – це вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом", - йдеться на сторінці поліції метрополітену.

Раніше ми повідомляли, що Харків може скоротити інтервали в метро, щоб не було натовпу на платформах.

Також ми писали, що у Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом.

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