У Харкові учні спортколеджу палили в метро: за їхні розваги відповідатимуть батьки

Так, про інцидент повідомляють у відділі поліції метрополітену Харкова.

Зокрема, у мережі 5 листопада з'явилося відео, на якому четверо хлопців-підлітків на станції метро "Герої праці" палять на платформі.

Правоохоронці відреагували на цей випадок і розшукали порушників з якими провели профілактичну бесіду представники ювенальної превенції. За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.

Хлопцям, які курили на платформі, ще не виповнилося 16 років і підлітки є неповнолітніми, тому за їхні розваги відповідатимуть батьки.

"Стосовно батьків складено адміністративні протоколи за статтею 184 ч. 3 Кодексу України про адміністративне порушення – це вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом", - йдеться на сторінці поліції метрополітену.