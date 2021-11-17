У Харкові учні спортколеджу палили в метро: за їхні розваги відповідатимуть батьки
У Харкові підлітки палили на станції метро "Героїв праці". Зокрема, порушниками виявились учні старших класів Харківського фахового коледжу спорту.
Так, про інцидент повідомляють у відділі поліції метрополітену Харкова.
Зокрема, у мережі 5 листопада з'явилося відео, на якому четверо хлопців-підлітків на станції метро "Герої праці" палять на платформі.
Правоохоронці відреагували на цей випадок і розшукали порушників з якими провели профілактичну бесіду представники ювенальної превенції. За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.
Хлопцям, які курили на платформі, ще не виповнилося 16 років і підлітки є неповнолітніми, тому за їхні розваги відповідатимуть батьки.
"Стосовно батьків складено адміністративні протоколи за статтею 184 ч. 3 Кодексу України про адміністративне порушення – це вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом", - йдеться на сторінці поліції метрополітену.
Раніше ми повідомляли, що Харків може скоротити інтервали в метро, щоб не було натовпу на платформах.
Також ми писали, що у Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом.