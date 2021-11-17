В Харькове ученики спортколледжа курили в метро: за их развлечения будут отвечать родители

В Харькове подростки курили на станции метро "Героев Труда". В частности, нарушителями оказались ученики старших классов Харьковского профессионального колледжа спорта.

Так, об инциденте сообщают в отделе полиции метрополитена Харькова.

В частности, в сети 5 ноября появилось видео, на котором четверо парней-подростков на станции метро "Герои Труда" курят на платформе.

Правоохранители отреагировали на этот случай и разыскали нарушителей с которыми провели профилактическую беседу представители ювенальной превенции. За курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Ребятам, которые курили на платформе, еще не исполнилось 16 лет и подростки являются несовершеннолетними, поэтому за их развлечения будут отвечать родители.

"В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 184 ч. 3 Кодекса Украины об административном нарушении – это совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена этим Кодексом", - говорится на странице полиции метрополитена.