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У Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом: бійка потрапила на відео

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Харків, Субота 16 жовтня 2021 13:43
У Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом: бійка потрапила на відео Фото: у метро Харкова сталася бійка (facebook.com/metro.kh)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в метро машиніст у вагоні поїзда побив чоловіка, який розпивав пиво, чіплявся до інших пасажирів і бешкетував у салоні. У підсумку у працівника підземки не витримали нерви, і він вирішив провчити неадеквата, влаштувавши прочуханку. Інцидент зняли на відео очевидці, і кадри розмістили в мережі.

Про це передає Telegram-канал "Харків 1654".

Випадок стався вчора ввечері, 15 жовтня. За словами одного з пасажирів, буйний чоловік з пластиковою пляшкою пива влаштовував безлад і чіплявся до людей, бив по дзеркалу у вагоні.

Пасажири не вплутувалися в конфлікт і не реагували на таку поведінку.

На одній зі станцій в салон тоді увійшов розгніваний машиніст метро і почав колошматити чоловіка. Решта людей просто спостерігали за тим, що відбувається.

На кадрах видно, що працівник метрополітену завдає противнику масу ударів навідліг, а той повалився на сидіння і намагається відбиватися. Потім пасажир в спробі перейти до контратаки послизнувся на калюжі розлитого пива і звалився на підлогу.

Машиніст після цього розвернувся і відправився по своїх справах, залишивши поваленого суперника. Той огризнувся, кинувши слідом лайки "пі**рас, бл**ь!", підняв свої навушники та відправився "зализувати рани".

На наступній зупинці нетверезого пасажира вже чекали поліцейські.

У коментарях до публікації користувачі мережі активно обговорюють реакцію машиніста на свинську поведінку пасажира, і більшість підтримує подібний метод виховання, та критикує інших громадян в салоні, які не побажали втрутитися в ситуацію і зробити зауваження на хамство. Також звучить твердження, що після інциденту працівника підземки нібито звільнили, не обмежившись доганою за рукоприкладство.

Попереджаємо - на ролику присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!

Відео: у Харкові машиніст метро провчив агресивного пасажира з пивом прямо в салоні вагона

Раніше повідомлялося, що у метро Києва сталася епічна бійка, яка трапилася після конфлікту двох чоловіків на ескалаторі.

Також ми писали про те, що влітку у метро Києва сталася бійка через захисну маску.

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Харків метро
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