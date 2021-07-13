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У Черкасах злива перетворила місто на Венецію: дерева падали на тротуари

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Черкаси, Вівторок 13 липня 2021 09:53
У Черкасах злива перетворила місто на Венецію: дерева падали на тротуари У Черкасах негода накоїла біди (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах 12 липня пройшла сильна злива. В результаті негоди деякі вулиці пішли під воду, а дерева падали на тротуари.

Про це повідомляють користувачі соцмереж і публікують відео негоди.

"Ось така картина у нас в під'їзді по вулиці Амброса на 700-річчя. Це жах! Нас просто заливає тут", - написав житель міста Денис Колесник.

Так, на відео показано, як сильна злива залила під'їзд житлового будинку.

У наступному ролику можна побачити, як рівень води різко піднявся навіть на проїжджій частині. Автомобілі перетворилися на"підводні човни".

Черкаси залило дощем

Прогноз Укргідрометцентру

Черкаський обласний Гідрометцентр прогнозує, що вдень 13 липня в Черкаській області й в місті Черкаси продовжаться грози. Спека також пануватиме в цій області, вдень температура повітря підніметься максимум до + 32 градусів.

Як ми раніше писали, Житомир накрила негода і навіть постраждав чоловік.

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