У Черкасах злива перетворила місто на Венецію: дерева падали на тротуари

У Черкасах 12 липня пройшла сильна злива. В результаті негоди деякі вулиці пішли під воду, а дерева падали на тротуари.

Про це повідомляють користувачі соцмереж і публікують відео негоди.

"Ось така картина у нас в під'їзді по вулиці Амброса на 700-річчя. Це жах! Нас просто заливає тут", - написав житель міста Денис Колесник.

Так, на відео показано, як сильна злива залила під'їзд житлового будинку.

У наступному ролику можна побачити, як рівень води різко піднявся навіть на проїжджій частині. Автомобілі перетворилися на"підводні човни".

Черкаси залило дощем

Прогноз Укргідрометцентру

Черкаський обласний Гідрометцентр прогнозує, що вдень 13 липня в Черкаській області й в місті Черкаси продовжаться грози. Спека також пануватиме в цій області, вдень температура повітря підніметься максимум до + 32 градусів.