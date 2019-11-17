У Харкові сталася масова бійка: "копи" просто поїхали (відео)

У результаті бійки постраждали троє осіб
У Харкові сталася масова бійка біля входу в клуб - у бойовиську взяли участь десятки молодих людей. Відео інциденту опубліковано в спільноті "ХСалтовка" (увага, присутня ненормативна лексика).
Зазначається, що в результаті бійки біля клубу "Жара" на вулиці Плеханівська постраждало три людини. Їх забарала карета швидкої допомоги.
На ролику видно, як група молодих людей з'ясовує стосунки за допомогою кулаків і стусанів ногами. Також деякі кидаються речами, одне з яких потрапило у дівчину і розбило їй носа.
У Харкові біля клубу сталася масова бійка (Фото: скріншот)
Як розповідають в мережі з посиланням на очевидців бійки, причиною конфлікту стало те, що "не поділили дівчину".
На місце бойовиська приїжджали п'ять екіпажів патрульної поліції.
"Копи приїхали, розвели руками і поїхали", - йдеться в повідомленні.
Відео: У Харкові біля клубу сталася масова бійка
Користувачі мережі обурюються через події та зазначають, що цей заклад у Харкові вже ставав місцем з'ясування стосунків і раніше біля його стін траплялися ексцеси.
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