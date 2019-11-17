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У Харкові сталася масова бійка: "копи" просто поїхали (відео)

STYLERПодії    17.11.2019 - 14:17
У Харкові сталася масова бійка: "копи" просто поїхали (відео)
У Харкові біля клубу сталася масова бійка (Фото: колаж РБК-Україна)

У результаті бійки постраждали троє осіб

У Харкові сталася масова бійка біля входу в клуб - у бойовиську взяли участь десятки молодих людей. Відео інциденту опубліковано в спільноті "ХСалтовка" (увага, присутня ненормативна лексика).

Зазначається, що в результаті бійки біля клубу "Жара" на вулиці Плеханівська постраждало три людини. Їх забарала карета швидкої допомоги.

На ролику видно, як група молодих людей з'ясовує стосунки за допомогою кулаків і стусанів ногами. Також деякі кидаються речами, одне з яких потрапило у дівчину і розбило їй носа.

У Харкові біля клубу сталася масова бійка (Фото: скріншот)

Як розповідають в мережі з посиланням на очевидців бійки, причиною конфлікту стало те, що "не поділили дівчину".

На місце бойовиська приїжджали п'ять екіпажів патрульної поліції.

"Копи приїхали, розвели руками і поїхали", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Харкові біля клубу сталася масова бійка

Користувачі мережі обурюються через події та зазначають, що цей заклад у Харкові вже ставав місцем з'ясування стосунків і раніше біля його стін траплялися ексцеси.

  • Все як завжди, поліція не знайшла порушень!
  • Та закрити наф*г цю кашлатню. Там і раніше таке було.
  • Ось він який, "нічний дозор";
  • Це відбувається десь в Сомалі?
  • Ця гад*шня досі працює? Там збираються одні покидьки, наркомани тощо! Давно якось там було вбивство років 7 тому! Теж бійка була масова (прямо на вході). Труп лежав, движуху зупинили і все! Закрити цей смітник! І парк стрьомний там (і це не нові будинки, а московський проспект, парк Артема! Недалеко від заводу Турбоатом".

У Харкові сталася масова бійка: &quot;копи&quot; просто поїхали (відео)

Скрін коментарів (facebook.com/onlykharkov)

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