В Харькове произошла массовая драка: "копы" просто уехали (видео)

В результате драка пострадали трое человек
В Харькове произошла массовая драка у входа в клуб - в потасовке приняли участие десятки молодых людей. Видео инцидента опубликовано в сообществе "ХСалтовка" (внимание, присутствует ненормативная лексика).
Отмечается, что в результате драки возле клуба "Жара" на улице Плехановская пострадало три человека. Их забарала карета скорой помощи.
На ролике видно, как группа молодых людей выясняет отношения при помощи кулаков и пинков ногами. Также некоторые бросаются предметами, один из которого попал в девушку и разбил ей нос.
В Харькове возле клуба произошла массовая драка (Фото: скриншот)
Как рассказывают в сети со ссылкой на очевидцев драки, причиной конфликта стало то, что "девушку не поделили".
На место побоища приезжали пять экипажей патрульной полиции.
"Копы приехали, развели руками и уехали", - говорится в сообщении.
Видео: В Харькове возле клуба произошла массовая драка
Пользователи сети возмущаются из-за произошедшего и отмечают, что данное заведение в Харькове уже становилось местом выяснения отношений и ранее у его стен случались эксцессы.
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