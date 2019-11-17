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В Харькове произошла массовая драка: "копы" просто уехали (видео)

STYLERПроисшествия    17.11.2019 - 14:17
В Харькове произошла массовая драка: "копы" просто уехали (видео)
В Харькове возле клуба произошла массовая драка (Фото: коллаж РБК-Украина)

В результате драка пострадали трое человек

В Харькове произошла массовая драка у входа в клуб - в потасовке приняли участие десятки молодых людей. Видео инцидента опубликовано в сообществе "ХСалтовка" (внимание, присутствует ненормативная лексика).

Отмечается, что в результате драки возле клуба "Жара" на улице Плехановская пострадало три человека. Их забарала карета скорой помощи.

На ролике видно, как группа молодых людей выясняет отношения при помощи кулаков и пинков ногами. Также некоторые бросаются предметами, один из которого попал в девушку и разбил ей нос.

В Харькове возле клуба произошла массовая драка (Фото: скриншот)

Как рассказывают в сети со ссылкой на очевидцев драки, причиной конфликта стало то, что "девушку не поделили".

На место побоища приезжали пять экипажей патрульной полиции.

"Копы приехали, развели руками и уехали", - говорится в сообщении.

Видео: В Харькове возле клуба произошла массовая драка

Пользователи сети возмущаются из-за произошедшего и отмечают, что данное заведение в Харькове уже становилось местом выяснения отношений и ранее у его стен случались эксцессы.

  • Все как всегда, полиция не нашла нарушений!
  • Та закрыть наф*г эту кашлатню. Там и раньше такое было.
  • Вот он какой, "ночной дозор";
  • Это происходит где-то в Сомали?
  • Эта гад*шня до сих пор работает? Там собираются одни отбросы, наркоманы и тд! Давно как-то там было убийство лет 7 назад! Тоже драка была массовая (прямо на входе). Труп лежал, движуху остановили и все! Закрыть эту помойку! И парк стремный там (и это не новые дома, а московский проспект, парк Артема! Недалеко от завода Турбоатом".

В Харькове произошла массовая драка: &quot;копы&quot; просто уехали (видео)

Скрин комментариев (facebook.com/onlykharkov)

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