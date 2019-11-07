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У Києві сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 14:31
У Києві сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку
Фото: бійка на Польовий (facebook.com/ikrussss)

В результаті інциденту поліція затримала 11 осіб

У Києві на вулиці Польовій сталася масова бійка при виселенні мешканців із гуртожитку, в результаті інциденту затримано 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що близько 11:00 надійшло повідомлення про бійку біля гуртожитку на вулиці Польовій. На місці поліцейські встановили, що до гуртожитку прийшли представники виконавчої служби та на підставі рішення суду проводили дії.

"Згідно з договором до цих дій залучалися представники приватної охоронної структури. Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою. В ситуацію негайно втрутилися правоохоронці і припинили протиправні дії", - йдеться в повідомленні.

Фото: бійка на Польовій (facebook.com/ikrussss)

У результаті масової бійки до Солом'янського управління поліції доставили 11 осіб. Інформація про постраждалих уточнюється. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними пабліка "Київ Оперативний" у Facebook, інцидент стався в гуртожитку, в якому люди живуть без води і світла. В ході зіткнень застосовувалися вогнегасники і димові шашки.

На вулиці Польовій, де люди проживають у будинку без води і світла, зараз відбувається щось типу рейдерського захоплення. Вогнегасники, димові шашки, бійки... поліції поки немає.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 7 листопада 2019 р.

За даними ЗМІ, жителів цього гуртожитку намагаються переселити, так як будівля нібито аварійна. Сама будівля належить приватній фірмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові під час бійки фанатів постраждали поліцейські. В результаті інциденту постраждали двоє співробітників поліції, які намагалися припинити бійку. Також було затримано 12 порушників, з них четверо мешканців Львова, решта - іноземці.

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