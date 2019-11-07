ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Львова сталася масова бійка футбольних фанатів (відео)

STYLERЖиття    07.11.2019 - 12:52
У центрі Львова сталася масова бійка футбольних фанатів (відео)
Бійка у Львові (фото: колаж РБК-Україна)

У Львові сталася масова сутичка між футбольними фанатами

Вчора, 6 листопада, близько 23:00 у центрі Львова футбольні хулігани влаштували масову бійку. У бійці брало участь близько 100 осіб з України, Франції та Німеччини.

В результаті інциденту травми отримали також два співробітники поліції, які намагалися зупинити молодих людей. Під час бійки поліція затримала 12 осіб, четверо з них виявилися мешканцями Львова у віці від 20 до 22 років, а решта були іноземці.

Бійка у Львові (відео: facebook.com/ukrultras)

В даний момент поліція встановлює особистості всых причетних до заворушень. За словами очевидців, люди побили поліцейську машину і одному правоохоронцю розбили голову.

Нагадаємо, що в Києві охоронець нічного клубу побив до смерті відвідувача. Між 23-річним відвідувачем клубу і охоронцем виник словесний конфлікт, який на вулиці переріс в поставку. Молодий чоловік отримав травму голови, яка виявилася не сумісною з життям.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилося відео масштабної бійки зі стріляниною в ресторані Києва MisterCat, який знаходиться на Оболонському проспекті, 26.

Ми також писали про те, що Павелко і Суркіси влаштували бійку на стадіоні НСК "Олімпійський" під час футбольного матчу між збірною України та Португалією.

Львівський активіст побив екс-консула України в Мюнхені: усі подробиці У Львові коні сильно травмували дівчину: тварин злякала петарда
Новини України Львівбійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся