В Одесі сталася бійка іноземців з місцевими жителями, є загиблі

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В результаті бійки двоє людей загинули, ще один отримав поранення

В Одесі в результаті бійки іноземців з місцевими жителями загинули дві людини, ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що правоохоронці затримали іноземців.

"В Одесі поліція затримала групу іноземців, які влаштували бійку з поножовщиною в центрі міста. Від отриманих травм дві людини загинули, ще одна - у важкому стані в лікарні. Зловмисникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Бійка сталася вночі на Грецькій площі. Іноземці почали конфлікт з трьома одеситами, які поверталися додому після вечірки. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої один з правопорушників дістав з кишені ніж і почав наносити ним удари.

"Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як завдав поранення не лише одеситам, але й своєму землякові", - повідомили в поліції.

В ході зіткнення були травмовані три людини. Від отриманих поранень двоє з них померли: 28-річний місцевий житель - на місці події, а 21-річний іноземець - у лікарні. Ще один постраждалий 30-річний одесит зараз перебуває у важкому стані.

Співробітники Приморського відділу поліції за гарячими слідами встановили і затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. Їх дії кваліфіковані як умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу), замах на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). Трьом фігурантам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене законом за скоєне, - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше масова бійка із застосуванням холодної зброї сталася в Солом'янському районі Києва, неподалік від будинку по вулиці Новопольова, 89/16. В результаті інциденту було госпіталізовано молодий хлопець - він отримав ножове поранення.