В аеропорту "Бориспіль" викрили схему контрабанди, яку кришували посадовці

Співробітники СБУ припинила корупційну схему та контрабанду, що були організовані на митному посту аеропорту "Бориспіль". Організаторами оборудки виявилися посадовці, які відповідають критеріям "реформованої митниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що контрабанду зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів авіарейсів.

"Це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж", - відзначає пресслужба.

Співробітники СБУ затримали одного із митників під час отримання хабаря, розмір якого залежав від кількості товарів та вартості. Також правоохоронці задокументували протиправні дії й інших осіб, які причетні до схеми.

Санкціоновані обшуки наразі проводяться.

Фото: СБУ викрила схему контрабанди в аеропорту "Бориспіль" (ssu.gov.ua)