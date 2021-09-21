ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В аеропорту "Бориспіль" викрили схему контрабанди, яку кришували посадовці

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 вересня 2021 20:05
В аеропорту "Бориспіль" викрили схему контрабанди, яку кришували посадовці Фото: СБУ викрила схему контрабанди в аеропорту "Бориспіль" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ припинила корупційну схему та контрабанду, що були організовані на митному посту аеропорту "Бориспіль". Організаторами оборудки виявилися посадовці, які відповідають критеріям "реформованої митниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що контрабанду зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів авіарейсів.

"Це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж", - відзначає пресслужба.

Співробітники СБУ затримали одного із митників під час отримання хабаря, розмір якого залежав від кількості товарів та вартості. Також правоохоронці задокументували протиправні дії й інших осіб, які причетні до схеми.

Санкціоновані обшуки наразі проводяться.

Фото: СБУ викрила схему контрабанди в аеропорту "Бориспіль" (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України аеропорт
NEWS
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами