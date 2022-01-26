У Харкові у чоловіка через борги за опалення забрали машину (фото)

У Харкові у чоловіка через накопичену заборгованість за комуналку відібрали автомобіль. Транспорт вилучили працівники Державної виконавчої служби московського району міста спільно зі співробітниками Нацполіції.

Про це 26 січня повідомив начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Сергій Розумний у своєму Facebook .

Сума боргів харків'янина за опалення (за комунальні послуги "Харківські теплові мережі") склала 130 тисяч гривень.

У зв'язку з цим, а також зважаючи на посилення контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, легковик Nissan Leaf заарештували.

Після цього машину злісного неплатника за комуналку доставили на майданчик ДП "СЕТАМ", для подальшої реалізації.

У Харкові у боржника за комуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергій Розумний)

"Так у зв'язку із посиленням контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, працівниками державної виконавчої служби Харківської області у цьому векторі оперативно вживаються відповідні заходи", - йдеться в публікації.