Харків увійшов у "червону зону": які обмеження діють з 11 квітня

В Харкові і області в ніч з суботи на неділю почали діяти карантинні обмеження "червоної зони". Посилення торкнеться роботи більшості громадських місць.

Які обмеження діють у Харкові та області відсьогодні – читайте в нашій статті.

Які обмеження вводяться

З 11 квітня в Харкові і Харківській області забороняється робота громадського харчування (крім на винос і доставки), ТРЦ, установ культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, відвідування навчальних закладів і проведення масових заходів.

Водночас місцева влада вирішила з 11 квітня заборонити діяльність непродовольчих ринків та магазинів.

З початку робочого тижня, з 12 квітня, учні 5-11 класів харківських шкіл переходять на дистанційне навчання. Учні 1-4 класів продовжать навчання в школах. Дитячі садки закривати не будуть.

При цьому дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари.

Міський транспорт продовжить роботу з 50%-ю наповнюваністю.

Що буде з метрополітеном

Попри введення нових обмежень в регіоні, метрополітен продовжить роботу. При цьому очікується посилення протиепідемічних заходів.

"У зв'язку зі збільшенням в місті хворих COVID-19, карантинні обмеження в транспорті, починаючи з метро, будуть посилені, але метро, яке перевозить 200 тис. пасажирів на добу, ми закривати не будемо і не збираємося. Місто як жило, так і повинно жити", - сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

При цьому чиновник закликав змінити графік поїздів, щоб скоротити інтервали та знизити навантаження. А керівництво поліції Терехов попросив більш жорстко контролювати дотримання масочного режиму в транспорті.

Як будуть курсувати поїзди "Укрзалізниці"

Санкції "червоної" зони не поширюються на поїзди "Укрзалізниці", які курсуватимуть без змін ще протягом тижня, висадка і посадка пасажирів також не буде обмежуватися.

"Поїзди далекого прямування на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не будуть обмежуватися. Про введення обмежень і їх характер УЗ повідомить додатково", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.