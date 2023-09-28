Тоннель любви, кладбище, горы и другие места силы украинских актеров

У каждого из нас есть любимые места, которые мы любим посещать, чтобы зарядиться энергией. Такие "места силы" есть и у знаменитостей и селебретиза.

Актеры сериалов Нового канала "Зв'язок", "Голова" и "Будиночок на щастя" поделились с РБК-Украина (проект Styler) историями и эмоциями из путешествий по особым для них местам Украины.

Дмитрий Вовчарюк актер сериала "Зв'язок"

"Призываю каждого посетить Черновецкий университет, Каменец-Подольскую крепость, Антониевы пещеры в Чернигове, а также Свиржский замок, Лычаковское кладбище и Дом Ивана Франка на Львовщине. А еще вы должны побывать на горах Драгобрат, Поп Иван и в Ворохте под Иваном Франковском" - обращается к украинцам Дмитрий.

Актер добавил, что он точно знает, что каждый украинец должен прогуляться по вечернему киевскому Подолом, одесской Дерибасовской и другим красивым улицам наших городов.

"В Украине очень много прекрасных мест, которые должны посетить не только украинцы, но и весь мир" - отмечает Дмитрий Вивчарюк.

Дмитрий Вивчарук (фото: пресс-служба Нового канала)

Ира Гришак актриса ситкома "Голова"

"Для меня одно из самых прекрасных мест на земле - это украинские Карпаты. Тишина и природа очаровывают! В горах я восстанавливаюсь, набираюсь вдохновения и сил. Мне кажется, что там я выключаюсь и абсолютно переворачиваю свое сознание. Поэтому Карпаты - это однозначно любовь, место силы и рождение новых идей", - признается Ирина.

Ирина Гришак (фото: пресс-служба Нового канала)

Александр Сугак актер сериала "Зв'язок"

"Я могу выделить два любимых города: Львов и Каменец-Подольский. Там классная энергетика, и я чувствую себя комфортно и спокойно", - делится Саша Сугак.

А также актер добавляет, что Львов для него - это теплый, душевный город, в котором он чувствует покой и вдохновение.

С городом Каменец-Подольский у актера связана довольно яркая история.

"Однажды бродил по улицам и решил пойти на обратную сторону замка. Зашел не с привычного ракурса, который мы всегда видим на фотографиях, и сел на газончик. Там частный сектор, пастбища. Красота! Смотрел на замок, и это было так странно, необычно. Как будто открыл обратную сторону месяца", - рассказывает Александр.

Александр Сугак (фото: пресс-служба Нового канала)

Даша Петрожицкая актриса сериала "Будиночок на щастя"

"Я посоветую поехать в Туннель любви в Клеване на Ровенщине. Это невероятное место! Была там однажды в жизни: в 2016 году на съемке. Но до сих пор помню это ощущение, - делится Даша Петрожицкая.

Актриса отметила, что очень хочет попасть туда еще раз, но с любимым человеком. Ведь говорят, если пройтись по туннелю со своей второй половинкой, то любовь будет вечной. Это, конечно, сказочная легенда, но звучит хорошо.

Даша Петрожицкая в туннеле любви (фото: пресс-служба Нового канала)

Дмитрий Гирявец актер сериала "Голова"

По словам Дмитрия, туризм по Украине подарил ему много незабываемых моментов.

"Например, Харьков! С первых минут пребывания на вокзале этот город встретил меня обыском и немецкими овчарками. Собачка что-то вынюхала у меня в карманах, поэтому пришлось выкладывать всю свою "туристическую сумку", чтобы найти, что именно "понравилось" песику. Через несколько минут обыска стало понятно, что, видимо, он, как и я, имеет аллергию, потому что среагировал на открытую пластинку противоаллергических таблеток лоратадин", - со смехом вспоминает Дмитрий

Актер отметил, что можно много говорить об интересных встречах, невероятно красивых местах, забавных ситуациях, которые ждут каждого, кто открывает для себя украинские города, и важнейшим местом силы лично для себя, актер считает Белую Церковь.

"В детстве был там исследователем и открывателем улиц, окрестностей и районов, потом гидом, а теперь я просто влюблен в этот город турист. Всем очень знаком и свой турист, - говорит Дмитрий.

Дмитрий Гирявец (фото: пресс-служба Нового канала)