Ханука 2021: коли настане свято свічок і як його відзначають

Цього року свято почнуть відзначати з вечора неділі 28 листопада. При цьому воно триватиме до вечора понеділка 6 грудня. Таким чином святкування буде 8 днів.

Дата Хануки змінюється тільки в григоріанському календарі. Якщо дивитися за іудейським календарем, то свято завжди починає відзначатися 25-го числа кіслева місяця.

Традиції свята

У всі дні Хануки євреї запалюють свічки і ставлять їх в спеціальний свічник - ханукію. При цьому кількість свічок залежить від дня свята. Так в перший день запалюють тільки одну свічку, у другій - дві, в третій - три і так далі.

Кожен раз нову свічку додають зліва направо. Запалювання походить від додаткового світильника - шамаша. Вогонь повинні запалювати все і ставити ханукію на підвіконня.

У святкові дні євреї їдять і веселяться. На столі часто можна побачити пончики з фруктами або шоколадом, які посипають цукровою пудрою, і смажений хліб з часником.

Що заборонено робити

Під час Хануки не можна постити;

Жінкам забороняється виконувати будь-яку роботу під час горіння свічок. Таким чином вони висловлюють свою вдячність Всевишньому.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання і т. п.

Зазначимо, що дорослі при цьому працюють, а діти відпочивають на канікулах.