ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"На ваших руках кров тисяч". Хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 травня 2022 10:27
"На ваших руках кров тисяч". Хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні Фото: хакери нагадали про війну в Україні з російського ТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 травня, жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення блогера Дениса Казанського.

"Російські користувачі повідомляють про масові злами ТВ-приставок. Під час перегляду фільмів на екранах з'являється напис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей", - розповів блогер.

Як повідомлялося, російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували атаки із військовими.

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака Війна в Україні
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта