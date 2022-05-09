"На ваших руках кров тисяч". Хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні

У понеділок, 9 травня, жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення блогера Дениса Казанського.

"Російські користувачі повідомляють про масові злами ТВ-приставок. Під час перегляду фільмів на екранах з'являється напис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей" , - розповів блогер.

Як повідомлялося, російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували атаки із військовими.

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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