Хакери зламали російське ТБ в Криму, показавши звернення Зеленського та прапор України

Хакери зламали телебачення в Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського та кадри довоєнної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

Майже на кожному з кадрів майорить український прапор. Всі ці кадри змінюють один одного під пісню Тіни Кароль "Україна - це ти".

Як повідомлялось, подібне відбувається не вперше. Так, 9 травня, жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні.

Також СБУ викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

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