H&M скоро откроется? Появились новые данные о возврате известных брендов в Украину

До полномасштабного вторжения РФ в Украину работало девять магазинов бренда H&M. Но с 24 февраля, как и большинство международных компаний, они приостановили свою работу. Только в августе 2023 года H&M Group сообщили, что планируют возвращение в Украину. В октябре стало известно, что первыми откроются 5 магазинов - в крупнейших ТРЦ в Киеве и 1 - во Львове.

Когда ждать открытия магазинов H&M, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Village.

Что говорят о возвращении брендов в МИД

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас продолжаются переговоры с международными брендами по их возвращению в Украину. И эти переговоры систематически ведутся с мая 2022 года.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Как один из наиболее успешных результатов могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald's. Это происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям", - рассказал министр.

Он добавил, что возврат международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис.

"Это также сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством", – подчеркивает Кулеба.

Он отметил, что возобновление деятельности крупных международных игроков хотя бы чуть-чуть возвращает чувство нормальности украинцам и сигнализирует другому иностранному бизнесу, что в Украине можно безопасно и эффективно работать.

"Здесь происходит некий домино-эффект, когда мы возвращаем определенные бренды, это побуждает задуматься о возвращении и другие", - добавил глава МИД.

Когда откроется H&M

В украинском офисе H&M подтвердили, что все переговоры проходят в тесном контакте с представителями власти.

"Наше намерение всегда заключалось в том, чтобы открыться снова, как только это позволит ситуация", - говорят в офисе компании.

Но окончательное решение должно быть принято международным офисом. Хотя активная подготовка к открытию уже началась.

"По моему поручению посольство Украины в Швеции уже длительное время ведет активную работу по возвращению этой компании. На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", - добавил Дмитрий Кулеба.

В H&M пока не комментируют, какие именно магазины откроют первыми. Ассортимент товаров в магазинах планируют сделать таким же, как был до войны.

"Женская, мужская и детская одежда будет доступна во всех магазинах (которые восстановят работу), а линейка спортивной одежды H&M Move и товаров для дома H&M Home - в отдельных магазинах. Одежда, которая была в магазинах во время закрытия, также будет частью коммерческого предложения, в дополнение к новой коллекции", – рассказали представители бренда.

Какие еще бренды могут вернуться

Как объясняет глава МИД, когда речь идет о возобновлении полноценной работы на украинском рынке, все международные компании и бренды в первую очередь думают о безопасности. Прежде всего, сможет ли компания обеспечить защиту персонала и покупателей. Одним из основных требований является наличие укрытий вблизи торговых сетей и магазинов.

Также компании думают о потребительском спросе на их продукцию, ведь украинцы активно переходят от известных иностранных брендов к украинским производителям.

"Как ни парадоксально, но этот тренд работает как дополнительный стимул для иностранных брендов быстрее возобновлять свою деятельность в Украине, чтобы не потерять "клиентскую базу". Думаю, завершится это тем, что и украинские бренды существенно возрастут, и международные гиганты вернутся. Это win -win в первую очередь для украинского бизнеса и граждан", - подчеркивает Кулеба.

В настоящее время ведется активная работа с иностранными офисами IKEA и Inditex.

"Работа по возвращению ИКЭА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости", - сообщил глава МИД.