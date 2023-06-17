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Густой клубничный джем с минимумом сахара и щепоткой "магии": варить всего 5 минут

Как приготовить клубничный джем (иллюстративное фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника на рынках дешевеет с каждым днем, поэтому время варить варенье, джемы и конфитюры с этой ароматной сезонной ягодой.

Как приготовить густой джем, в котором будет немного сахара, рассказала блогер на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • клубника - 1 кг
  • сахар - 400 г
  • Агар-Агар - 8 г
  • Лимонный сок - 1 ст. л. (не обязательно, по желанию)

Пошаговое приготовление

Промойте, просушите клубнику. Удалите хвостики и перебейте блендером.

Вылейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте весь сахар и пакетик Агар-Агар - нашей "магии".

Перемешайте и поставьте на плиту. На среднем огне постоянно помешивая, доведите до кипения и проварите 5 минут.

Оставьте на 3-5 минут, затем соберите пенку, разлейте джем по банкам.

Простерилизуйте банки в кастрюле с водой, закройте банки плотно.

Наш клубничный джем готов. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейшее клубничное варенье всего за пять минут.

Также узнайте, можно ли есть варенье с плесенью.

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