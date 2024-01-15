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Харчишин ответил, как давно виделся со своим сыном-военным

Понедельник 15 января 2024 19:49
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Харчишин ответил, как давно виделся со своим сыном-военным Валерий Харчишин с сыном (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сказал, когда последний раз виделся со своим сыном Дмитрием, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для рубрики "ЖВЛ Представляє".

Как давно артист виделся со своим сыном-военным

У исполнителя и его экс-жены Юлии трое сыновей.

Младшие дети живут вместе с мамой, а старший сын сейчас защищает Украину от оккупантов в ВСУ.

Ведущий проекта Тимур Мирошниченко поинтересовался у Харчишина, как давно его старший наследник ушел на войну и когда они виделись в последний раз.

"Мы не виделись очень давно. Он сейчас на севере. 24 февраля 2022 года мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на запад. Старший вышел в Житомире и 25 февраля он уже был с оружием. Я боялся за все, я волновался, что он не знает, как вообще обходиться с оружием", - поделился Валерий.

Напомним, ранее певец рассказывал, что Дмитрий сначала был в терробороне, а затем получил военный билет и официально стал военным.

"Когда я впервые к нему приехал, вышел ко мне такой ботан в очках, он их всю жизнь носит. Его хотелось обнять и не пускать никуда. Думаю: что он здесь делает, для чего он здесь? Понятно, что я его не отговаривал. Это очень мужественный шаг. Особенно для него", - делился лидер "Другої ріки".

Он также отметил, что сейчас в ВСУ находится не только его сын, но и двоюродный брат. Поэтому он очень боится за жизнь родных.

Ранее мы рассказывали, что сын украинского певца хочет воевать в израильской армии.

Также мы писали, что участник известной украинской рок-группы воюет за россиян.

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