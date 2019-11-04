Прийдуть сильні морози: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, очікується тепла і комфортна у більшості областей країни. На сході можливі короткочасні дощі. Проте синоптики попереджають, що це потепління – тимчасове, і вже у другій декаді листопада в Україну прийдуть сильні морози.

Погода на сході України очікується похмура, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, в Донецькій і Луганській областях +6 +8 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +17 градусів.

На півдні буде тепло і сухо, опади очікуються тільки в Херсонській області. Вночі в регіоні +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +19 +21 градуса. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +10 +12 градусів, вдень +16 +18 градусів.

В північних областях буде сухо, місцями невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від +9 до +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

На заході України буде тепло та сухо, невеликий дощ пройде лише на Закарпатті. Вночі від +8 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +17 градусів.

В центральній частині країни можливий невеликий короткочасний дощ. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

У Києві 5 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

Погода в Україні 5 листопада

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач у коментарі для видання "Факти", вже у другій декаді листопада в Україну прийдуть сильні заморозки.

"Друга декада листопада буде холодною, можливі нічні заморозки, а вдень повітря не буде сильно прогріватися, можливі також невеликі опади. У середині листопада може на кілька днів потеплішати, а потім прийде відчутний холод зі снігом. Холодна погода буде триматися і в третій декаді листопада. Наприкінці місяця можливі опади різної інтенсивності, в деякі дні – дуже сильні, температура повітря буде мінусовою", - попередив синоптик.