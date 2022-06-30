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Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, - Порошенко

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Четвер 30 червня 2022 13:03
Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії.

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Він також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок.

"Сьогодні відправляємось до України. Дай Боже, щоб вони допомогли нашим захисникам перемогти рашистів", - заявила Марина Порошенко.

Автівки пройшли перед відправкою повну підготовку. Заради цього з Канади до Великої Британії прилетів волонтер, який раніше працював на заводі з виробництва двигунів до цих автівок. Він перевірив кожну, щоб машини прибули в Україну справними і готовими до виконання бойових задач.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" та "Res_Publika. Брати по зброї".

Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Усього з 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень.

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