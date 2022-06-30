Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, - Порошенко

Первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных за счет волонтеров и Фонда Порошенко, отправилась в Украину из Великобритании.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

Он также отметил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

"Сегодня отправляемся в Украину. Дай Бог, чтобы они помогли нашим защитникам победить рашистів", - заявила Марина Порошенко.

Машины прошли перед отправкой полную подготовку. Ради этого из Канады в Великобританию прилетел волонтер, который ранее работал на заводе по производству двигателей к этим автомобилям. Он проверил каждую, чтобы машины прибыли в Украину исправными и готовыми к выполнению боевых задач.

Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму, собранную волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию".

На прошлой неделе пикапы Mitsubishi L200 были переданы военным на юге и востоке Украины, в частности, в Бахмуте Донецкой области.

Всего с 24 февраля на нужды армии потрачено более 400 миллионов гривен.