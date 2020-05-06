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Українцям можуть видати ще один паспорт: навіщо це потрібно

STYLERЖиття    06.05.2020 - 19:19
Українцям можуть видати ще один паспорт: навіщо це потрібно
В Україні можуть ввести "паспорт здоров'я" через коронавірус (колаж РБК-Україна)

В Україні готові запровадити новий документ "паспорт здоров'я" у разі рекомендації ВООЗ

В Україні можуть запровадити "паспорта здоров'я", які будуть підтверджувати відсутність в організмі COVID-19. Ініціатива про подібний документ для громадян раніше була озвучена владою Греції, і тепер у Всесвітній організації охорони здоров'я вивчають ідею для можливої рекомендації.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів, наша країна готова до нововведення, якщо ВООЗ "дасть добро".

Вона також зазначила, що зараз офіційно ніде не застосовується практика із "паспортами здоров'я", і процедура створення та видачі документа ще не розроблена, як і сам текст. Про це Олеськів розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Суть ідеї полягає в можливості здійснювати подорожі в різні країни в умовах пандемії коронавіруса і введеного карантину. Очікується, такий паспорт стане додатковим документом при відвідуванні іншої держави.

У сфері туризму зараз розробляються нові санітарно-гігієнічні норми і правила, які можуть запрацювати вже після зняття обмежень через COVID-19.

Голова Держтуризму наголосила, що це не будуть якісь обов'язкові сертифікації, або те, "на чому хтось захоче заробити гроші".

Олеськів навела такі приклади: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на 1 "квадрат" в закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певна відстань на рецепції між людьми, встановлені дезінфектори, обмеження по басейнів і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.

"Думаю, також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску", - додала вона.

У Держтуризмі України прогнозують, що в хостелах незабаром вже не будуть селити кілька людей в одну кімнату.

Також зараз Міністерство інфраструктури розробляє нові норми щодо роботи транспорту (використання тільки посадочних місць, наявність масок і дезінфекторів).

"Якщо брати авіаіндустрію, то багато хто каже, що крісло посередині зайнято не буде, але тоді зросте вартість перевезень. Так, наприклад, керівник "Ryanair" сказав, що це все нісенітниця, і що так не буде, і всі сидітимуть так, як сиділи. Сьогодні світ ще не знає, як все це працюватиме", - додала Олеськів.

Раніше ми писали про те, що незабаром після зняття обмежень або ослаблення карантину українці зможуть почати подорожувати - куди і коли зможуть відправитися на відпочинок громадяни.

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