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Обманювали з працевлаштуванням та отримували позики: поліція затримала шахраїв

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Україна, Середа 29 грудня 2021 15:59
Обманювали з працевлаштуванням та отримували позики: поліція затримала шахраїв Архівне фото: банда організувала фейкове працевлаштування (gp.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Дніпропетровщині викрили банду шахраїв. Зловмисники організували фейкове працевлаштування і отримували позички.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що злочинну схему організувала мешканка Нікополя. До "справи" вона залучила ще трьох осіб. Вони розміщували в газетах та в інтернеті оголошення про прийом на роботу. У своїх жертв вони брали всі дані та підписували фіктивні договори. Далі зловмисники оформляли на постраждалих позички у різних фінустановах.

За даними слідства, протягом серпня 2020 року по жовтень 2021 року зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян. Вони заволоділи їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.

Фото: поліція викрила банду шахраїв (mvs.gov.ua)

Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Їм загрожує тюремний термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіцейські викрили понад 50 людей, причетних до злочинних схем з інформацією. У них вилучили бази персональних даних понад 300 мільйонів українців та іноземців.

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Служба безпеки України
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