Обманювали з працевлаштуванням та отримували позики: поліція затримала шахраїв

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

Відомо, що злочинну схему організувала мешканка Нікополя. До "справи" вона залучила ще трьох осіб. Вони розміщували в газетах та в інтернеті оголошення про прийом на роботу. У своїх жертв вони брали всі дані та підписували фіктивні договори. Далі зловмисники оформляли на постраждалих позички у різних фінустановах.

За даними слідства, протягом серпня 2020 року по жовтень 2021 року зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян. Вони заволоділи їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.

Фото: поліція викрила банду шахраїв (mvs.gov.ua)

Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Їм загрожує тюремний термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.