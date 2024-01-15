Адвокат рассказала, когда нужно проходить ВВК и каких врачей посетить

Мобилизация в Украине и военное время продолжается. Военнообязанные сначала должны пройти военно-врачебную комиссию и только после этого могут быть отправлены на фронт при условии их пригодности.

Когда нужно проходить ВЛК, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Кристину Ковцун "Украинскому радио".

Когда нужно пройти ВВК

Эксперт пояснила, что военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование раз в 5 лет. По заключению комиссии лицо признают пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе в рядах армии. Однако в условиях всеобщей мобилизации это правило не действует, поскольку есть соответствующий указ президента Украины.

Поэтому медосмотр необходимо проходить после вручения повестки. По словам правозащитницы, сначала военнообязанному должны вручить повестку, затем он появляется в ТЦК и СП, где уточняются учетные данные, а затем получает направление на прохождение ВЛК. После ее прохождения в ТЦК признают военнообязанного пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе.

"И это обязанность. Если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии - это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. А позже может быть еще один вызов", - сказала Ковцун.

Сами военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карточку, выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний. Потому что мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и т.д. И военнообязанный должен об этом сообщить.

Далее, после того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела - ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование.

Лицам старше 40 лет обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар.

Каких врачей нужно проходить

Если в ходе общих анализов определяют плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования.

После этого военнообязанный осматривается обязательно врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям.