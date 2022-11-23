В декабре ударит до 8 градусов тепла? Синоптики прогнозируют сильное потепление

Как сообщает народный синоптик Станислав Щедрин, в ближайшую неделю зимняя погода отступит и в большинстве областей будет облачно и с прояснениями.

"В большинстве областей погода на следующей неделе порадует облачностью с прояснениями. Осадков станет меньше, а со среды их совсем не будет", - отмечает синоптик.

Он также прогнозирует повышение температуры воздуха и явное потепление.

"Температура будет преимущественно комфортной, по всей стране столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +4 по ночам и до +4 +8 градусов в дневной период. Поэтому как минимум неделю зимой и не будет пахнуть", - резюмировал Щедрин.

А какую погоду обещают другие синоптики?

По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, настоящая зима в Украине начнется в первой декаде декабря. Обычно именно в это время приходит метеорологическая зима в Украине, а значит среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов.

По данным Билыка, декабрь обычно самый теплый месяц зимы, а вот самым холодным периодом является период конец января - начало февраля.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, декабрь 2022 года будет мягкий и относительной теплый. Начнется месяц с небольшого мороза, возможен снег.

А с 12 декабря возможно потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и снегом с дождем. К концу месяца снова немного похолодает, а на Новый год будет оттепель и мокрый снег.

Погодные информеры пока потепления не обещают

По данным Gismeteo, потепления в декабре ожидать не стоит. В последние выходные ноября возможно повышение температуры воздуха на несколько градусов, но уже к 1 декабря вернутся морозы в ночные часы и днем.

Также стоит ожидать много осадков, как в конце ноября в виде мокрого снега с дождем, так и в декабре - снега и мокрого снега.

Карта погоды на декабрь 2022 для Киева

С такой же погодой декабрь встретят западные, северные и центральные области. На востоке в ближайшую неделю стоит ожидать мокрый снег с дождем и температуру от +3 до +5 градусов днем, от 0 до +2 градусов ночью. А с 1 декабря ударят морозы, возможен снег и мокрый снег.

Относительно тепло будет только в южной части Украины - там синоптики прогнозируют от +5 до +11 градусов днем до конца ноября. В первые дни декабря температура ночью опустится до небольших минусов, возможен мокрый снег с дождем.