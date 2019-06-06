Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях

Погода в Україні: 7-го червня будуть дощі з грозами у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Дощі очікуються в Одеській, Миколаївській,Харківській та Сумській областях. На решті території - без опадів. Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів. Вихідними спека посилиться до +28+34 градусів.

У Києві найближчої ночі є ймовірність дощу з грозою, завтра вдень - без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30-ти і за +30-ть градусів.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

"8-9 червня у Києві - локальні періодичні дощі та спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, бо раптова гроза може накрити миттєво", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде дощовою, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У більшості областей місцями грози.Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.