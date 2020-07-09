Грозы и шквалы с градом: где в Украине разгуляется непогода

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

В Украине прогнозируют существенное ухудшение погоды в ряде областей

Погода в Украине принесет осадки в ряде регионов, но в большинстве областей ожидается переменная облачность без дождей, при этом температура воздуха понизится. Довольно сложная синоптическая ситуация прогнозируется на востоке страны, а также в Днепропетровской области.

9 июля жителям северных и западных регионов рекомендуется не забывать дома зонтики. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на Meteoprog.

В четверг в центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит около +22...+25 градусов.

На Западе будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь с грозой. Столбики термометров в дневное время будут варьироваться в пределах +20...+23 градусов.

В северных областях будет малооблачно, вероятны кратковременные дожди. Температура днем ожидается в среднем +21...+24 градусов.

На Юге также малооблачно, обойдется без осадков. Температура в дневное время прогнозируется около +27...+30 градусов.

В восточных областях переменная облачность. Температура днем составит +26...+29 градусов. При этом, как предупреждают в пресс-службе ГСЧС, ожидается существенное ухудшение погоды - будет шквальный ветер до 20 метров в секунду, град и дожди. Аналогичная ситуация - в Днепропетровской области.

В Киеве 9 июля прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в столице в течение суток будет варьироваться в пределах +13...+20 градусов.

Ранее сообщалось, что врач дал практические советы, как выжить во время резких перепадов погоды.

Напомним, что синоптики сообщили, когда Украину снова накроет жаркая погода.