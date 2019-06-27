Грози, шквали, град, похолодання: коли в Україну повернеться спекотне літо

Погода в Україні на довгих вихідних, 28-30 червня, очікується холодна і мокра, а з 1 липня в країну може повернутися спекотна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті Opinion.

Погода в Україні на святкових вихідних буде формуватися завдяки атмосферному фронту Отто, який принесе з собою різке похолодання, сильний вітер, грози і дощі.

"Дощі будуть локальними і невеликими, але холодне повітря буде затікати в Україну разом з сильним вітром. Напрямок вітру північно-західний. Уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, особливо небезпечні зони – під старими деревами. На півдні та сході України сильний вітер малоймовірний. Спека буде падати стрімко і вже протягом 28, 29 та 30 червня у більшості областей України денна температура повітря складе +20 +26 градусів. На півдні і сході очікується +23 +29 градусів, у північних - місцями +28 +22 градуси. Істотно похолоднішає вночі - стовпчики термометрів будуть опускатися до +9 +16 градусів", - попередила синоптик.

Карта погоди

Однак похолодання в Україні буде недовгим і вже з понеділка, 1 липня, в Україну повернеться спекотне літо.

Початок липня знову посилить температурний режим, в Україні очікується протягом дня +25 +30 градусів, на півдні та сході місцями до +32 градусів. Проте сильна спека малоймовірна. 1 липня в Україні переважатиме високий атмосферний тиск, опадів не очікується, лише на південному сході можливі локальні грозові дощі. 2 липня до нас прийде атмосферний фронт, тому збільшиться хмарність та пройдуть короткочасні дощі з грозами. 3 липня посилиться вплив західного антициклону з центром над Великобританією – у більшості країн Європи, включаючи Україну, буде переважати суха погода", - розповіла Діденко.

У столиці на вихідних суттєво похолодає, очікується сильний вітер і пройдуть короткочасні дощі з грозами.

"У Києві протягом 28, 29 та 30 червня є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Однак опади будуть незначними, а сонячні періоди - більш тривалими. У столиці кінець тижня, разом з вихідними, буде відчутно свіжим. Температура повітря знизиться вночі до +10 +14 градусів, вдень очікується + 20 + 22 градуси. Прохолодне відчуття буде посилювати поривчастий північно-західний вітер. Липень почнеться в столиці підвищенням температури повітря, однак реваншу сильної спеки не буде. Стовпчики термометрів піднімуться в денні години до +25 +28 градусів. Суттєві опади малоймовірні, лише 2 липня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла синоптик і попередила, що такі різкі перепади температури можуть викликати погіршення самопочуття, головні болі.

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