Грозы, шквалы, град, похолодание: когда в Украину вернется жаркое лето

Погода в Украине на длинных выходных, 28-30 июня, ожидается холодная и мокрая, а с 1 июля в страну может вернуться жаркая погода. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте Opinion.

Погода в Украине на праздничных выходных будет формироваться благодаря атмосферному фронту Отто, который принесет с собой резкое похолодание, сильный ветер, грозы и дожди.

"Дожди будут локальными и небольшими, но холодный воздух будет затекать в Украину вместе с сильным ветром. Направление ветра северо-западное. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, особенно опасные зоны – под старыми деревьями. На юге и востоке Украины сильный ветер маловероятен. Жара будет падать стремительно и уже в течении 28, 29 и 30 июня в большинстве областей Украины дневная температура воздуха составит +20 +26 градусов. На юге и востоке ожидается +23 +29 градусов, в северных - местами +28 +22 градуса. Существенно похолодает ночью – столбики термометров будут опускаться до +9 +16 градусов", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Однако похолодание в Украине будет недолгим и уже с понедельника, 1 июля, в Украину вернется жаркое лето.

Начало июля вновь усилит температурный режим, в Украине ожидается в течении дня +25 +30 градусов, на юге и востоке местами до +32 градусов. Однако сильная жара маловероятна. 1 июля в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, осадков не ожидается, лишь на юго-востоке возможны локальные грозовые дожди. 2 июля нас посетит атмосферный фронт, поэтому увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди с грозами. 3 июля усилится влияние западного антициклона с центром над Великобританией – в большинстве стран Европы, включая Украину, будет преобладать сухая погода", - рассказала Диденко.

В столице на выходных существенно похолодает, ожидается сильный ветер и пройдут кратковременные дожди с грозами.

"В Киеве в течение 28, 29 и 30 июня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Однако осадки будут незначительными, а солнечные периоды - более продолжительными. В столице конец недели, вместе с выходными, будет ощутимо свежее. Температура воздуха в Киеве снизится ночью до +10 +14 градусов, днем ожидается + 20 + 22 градуса. Прохладные чувства будет усиливать порывистый северо-западный ветер. Июль начнется в столице повышением температуры воздуха, однако реванша сильной жары не будет. Столбики термометров поднимутся в дневные часы до +25 +28 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 2 июля пройдут местами кратковременные дожди с грозами", - рассказала синоптик и предупредила, что такие резкие перепады температуры могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли.

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