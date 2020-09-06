Грози і похолодання: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні 6 вересня стане по-справжньому осінньою для жителів деяких областей. Як повідомляється в оновленому прогнозі, на північному заході країни очікуються грозові зливи. При цьому вночі можуть спостерігатися істотні похолодання. Детальний прогноз опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, в неділю українців чекає переважно тепла і сонячна погода. Термометри покажуть в середньому +25... +30 градусів в центральних, південних, східних областях. На заході країни термомети опустяться до +22... +28 градусів. На півдні країни в областях, омиваних Чорним морем, очікується спекотна погода – від +28 до +31 градуса.

При цьому в нічний час по всій країні температура повітря сильно знизиться. Синоптики прогнозують в середньому +12... +14 градусів. Виняток становитимуть приморські області, де градусники затримаються у позначок +13... +18 градусів. Найхолодніше вночі буде у Львівській області, де температура знизиться до +10 градусів.

При цьому грозові зливи очікуються в деяких західних областях – Рівненській, Волинській та Львівській. Вже 7 вересня атмосферний фронт накриє всю західну Україну.

Погода в Україні 6 вересня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко та експерти з Укргідрометцентра розповіли, коли в Україну прийде похолодання.

До цього ми писали, що на українському курорті зафіксували рідкісну природну аномалію, пов'язану з високими температурами.